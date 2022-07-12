Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным планы Запада по нападению на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию.

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его словам, направления удара известны – "через Украину и через Беларусь".

11 июля Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Лукашенко. В частности, главы государств говорили о ходе специальной военной операции РФ, а также затронули вопросы обороны Белоруссии и России.