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Политика Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Новый депутат ЗакСО Алексей Свалов примкнул к фракции "ЕР"

Новый депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов включен в состав фракции "Единая Россия".
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Как сообщили Накануне.RU в областном отделении "ЕР", соответствующее решение было принято на заседании фракции сегодня, 12 июля. В региональный парламент Свалов пришел после досрочного сложения депутатских полномочий Владимиром Анисимовым.

"Будем трудиться в интересах народа и на благо нашей партии. Ответственность перед людьми на меня легла еще тогда, когда я решил выдвинуться в депутаты Законодательного собрания от пятого округа. Соответственно, нужно делать все, чтобы было не стыдно, когда посмотришь в глаза своих избирателей", - заявил Алексей Свалов.

Напомним, Свалов занимает пост начальника управления общественных связей УГМК. В начале июля избирательная комиссия Свердловской области передала ему вакантный мандат депутата ЗакСО.

Теги: Свалов, Единая Россия, фракция, депутат



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