В Перми предприниматель на 12-местном судне нелегально перевозил через Каму 54 пассажира

В Перми осудили мужчину, который занимался нелегальными перевозками пассажиров по реке Кама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД на транспорте по УрФО.

"Бизнесмен" ради наживы подвергал жизнь своих пассажиров опасности: на судне максимальная вместимость которого составляет 12 человек, перевозили 54 пассажиров, в том числе пять детей.

"Техническая безопасность судна не была обеспечена, жизнь и здоровье пассажиров подверглись реальной угрозе. При проверке выяснилось, что судно не прошло освидетельствование. На судне также отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов. Экипаж из-за своей численности и квалификации не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа", - говорится в сообщении.

Как следует из информации Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, организатор перевозок не является владельцем судна - весной прошлого года он обратился к своему знакомому с предложением арендовать судно, чтобы проводить развлекательные мероприятия по экскурсионно-прогулочному маршруту за отдельную плату.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Мужчину признали виновным, назначили ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.