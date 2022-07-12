12 Июля 2022
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Доставка еды (2020) | Фото: Накануне.RU

РКН составил протокол на "Яндекс. Еду" из-за утечки данных курьеров

Роскомнадзор составил в отношении сервиса "Яндекс.Еда" второй протокол за утечку персональных данных. Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Речь идет о незаконном распространении персональных данных курьеров сервиса, сообщили в РКН "Интерфаксу".

Напомним, в апреле суд оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Яндекс.Еда" за утечку данных пользователей.

"Яндекс" сообщил об утечке данных своего сервиса по доставке еды 1 марта. По данным компании, утечка произошла по вине одного из сотрудников. Отмечается, что инцидент не затронул банковские, платежные и регистрационные данные пользователей.

Теги: яедекс.еда, утечка данных, курьеры



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