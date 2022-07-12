12 Июля 2022
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Экономика В России
Иннопром Лего (2016) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Lego полностью уходит из России

Датская компания Lego полностью покидает российский рынок. Производитель конструкторов разрывает отношения Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в России, пишет издание Inc. О прекращении новых поставок в Россию компания объявила еще 3 марта. При этом датский офис пообещал пожертвовать более $16,5 млн "на поддержку народа Украины".

Управляющей компании придется сменить вывески магазинов, но закрывать их не обязательно: ранее Минпромторг включил продукцию Lego в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Это значит, что в РФ можно будет продавать оригинальный конструктор, произведенный для продажи в третьих странах.

Теги: lego



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