СМИ: Lego полностью уходит из России

Датская компания Lego полностью покидает российский рынок. Производитель конструкторов разрывает отношения Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в России, пишет издание Inc. О прекращении новых поставок в Россию компания объявила еще 3 марта. При этом датский офис пообещал пожертвовать более $16,5 млн "на поддержку народа Украины".

Управляющей компании придется сменить вывески магазинов, но закрывать их не обязательно: ранее Минпромторг включил продукцию Lego в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Это значит, что в РФ можно будет продавать оригинальный конструктор, произведенный для продажи в третьих странах.