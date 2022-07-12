12 Июля 2022
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Возгорание пассажирского вагона на перегоне Ханымей - Ноябрьск-2 СвЖД (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермяк поджег вагон поезда "Новый Уренгой – Оренбург", ущерб превысил миллион

Ямальские полицейские задержали 38-летнего уроженца Пермского края, который 24 июня совершил поджог вагона в пассажирском поезде "Новый Уренгой – Оренбург", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте.

Сообщение о возгорании вагона №13 пассажирского поезда №379 поступило утром, 24 июня.

"Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Установлено, пожар начался около 4.00 местного времени. На перегоне между станцией Пуровск и Ханымей (ЯНАО) вагон был отцеплен. В течение получаса возгорание ликвидировано прибывшими экстренными службами. Причина возгорания поджог. В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в этот же день установили и задержали подозреваемого. Им оказался один из пассажиров поезда - ранее многократно судимый 38-летний житель города Соликамска (Пермский край), который официально не трудоустроен", - говорится в сообщении.

Полицейские раскрыли подробности инцидента. Мужчина бегал по вагону и кричал, что ему угрожают. После этого он забежал в последнее купе вагона и зажигалкой поджег спальные подушки, после чего в поезде начался пожар. В результате ущерб был причинен вагону поезда и личному имуществу пассажиров. Сумма материального ущерба превысила миллион рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога", предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Злоумышленник задержан в порядке статьи 91, 92 УПК РФ.

Теги: пассажир, вагон, поезд, поджог



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