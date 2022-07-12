Бой Шлеменко и Исмаилова в Екатеринбурге перенесен с августа на декабрь

Поединок между известными бойцами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым в Екатеринбурге перенесен уже во второй раз.

Напомним, первоначально бой Шлеменко – Исмаилов планировался на июль этого года, но затем был перенесен из-за того, что Магомед восстанавливался после перенесенной в апреле операции. Бойцы должны были "скрестить перчатки" в августе и возглавить турнир RCC 12 в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, Исмаилов не успевает восстановиться после операции на колено. В связи с этим принято решение о переносе поединка против Шлеменко на декабрь. При этом "Шторм" все-таки подерется в августе.

"Турнир RCC 12 запланирован на 26 августа и пройдет в Екатеринбурге. Соперник Александра будет объявлен в ближайшее время", - отметили организаторы.

Напомним, что Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов являются наставниками реалити-шоу RCC Fight Show, участники которого бьются за право подписать контракт с уральской лигой. Известные спортсмены взяли на себя подготовку финалистов и будут секундировать бойцов во время финалов.