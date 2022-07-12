75% американской молодежи непригодны для военной службы

75% американцев в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для службы в армии. Об этом на страницах The Washington Times пишет экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уолкер.

Он сослался на отчет группы "Миссия: готовность". Основными причинами являются неграмотность, ожирение или другие проблемы со здоровьем, а также криминальное прошлое.

В этом году армия США оказалась укомплектована лишь на 40%. И хотя запланированная численность набора в каждый род войск была достигнута, сократился резерв, в основном в сухопутных войсках и ВМФ, отмечает экс-губернатор.

В инвалидности молодых людей виноваты "прогрессивные политические меры, лидеры профсоюзов и чиновники от образования", считает Уолкер. Двухлетний локдаун сильно ударил по детской психике. А вернувшись к работе, учебные заведения сосредоточились не на обучении детей, а на надуманных вещах вроде "критической расовой теории" и "проекта 1619" (в 1619 году в Америку впервые привезли рабов из Африки).

Дети должны не сидеть в интернете, а больше бегать и играть. Также пора вернуть детям представления о духовных основах, призвал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине в том числе из-за упадка США, уверен Уолкер, губернатор штата Висконсин в 2011-2019 гг. и нынешний президент фонда "Молодая Америка". Он известен своими традиционными взглядами на жизнь и выступает против "новой этики". Иллюстрация к статье содержит три флага: США, содомского и "зеленого" движений. А в названии статьи упоминается слово wokeness, которое дословно означает нечто вроде пробуждения, но используется в США для пропаганды гендерной, климатической и т.п. идеологии.