На Госуслугах появилась возможность оформлять куплю-продажу автомобиля онлайн

В России запущен электронный сервис купли-продажи автомобиля на Госуслугах. Договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге, сообщает Минцифры России.

В ведомстве подчеркивают плюсы такого решения: документы предзаполнены данными участников сделки, не нужно искать шаблон договора, продавец и покупатель могут даже не встречаться.

"В процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге. Тогда покупатель вовремя это увидит и заключить договор онлайн не получится", - заверили в министерстве.

Воспользоваться сервисом пользователи смогут только по достижении 18 лет и при наличии на телефоне приложения "Госключ". Для регистрации ТС обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше четырех лет.