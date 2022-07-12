Российские "Искандеры" уничтожили в Одесской области пусковые установки Harpoon

У населенного пункта Березань в Одесской области высокоточными ракетами "Искандер" уничтожены пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon американского производства, сообщает Минобороны РФ.

Также при ударе высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск (ДНР) было уничтожено 180 украинских военнослужащих и 26 единиц военной техники.

8 июля сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили на Украине две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon.

Установки были поражены высокоточным оружием морского базирования в районе села Лиман в Одесской области.