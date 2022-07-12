Миронов, выступавший за отмену выборов, теперь против "огульного "одобрямса" всего, что предложит "ЕР"

Глава "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов передумал и больше не готов забыть о разногласиях, которые у него есть с представителями других партий, например, "Единой Россией", голосами которой был повышен пенсионный возраст.

Напомним, в середине мая Миронов неожиданно предложил отменить выборы на период военной спецоперации РФ на Украине. Тогда политик заявил, что на это время можно забыть о различиях в позициях партий, ведь в необходимости проведения спецоперации все парламентские партии едины.

"А нужно ли в условиях спецоперации нам осенью проводить выборы? Мы должны быть едины, все поддерживаем спецоперацию, президента. А на выборах мы должны бороться друг с другом! Вот Турчак от "Единой России" сейчас молодец, на Донбассе. А на выборах я должен буду что говорить? Что это тот Турчак из "Единой России", которая пенсионный возраст поднял. Давайте дождемся тех военных, которые куют победу на Украине. Пусть они вернутся на Родину и участвуют в выборах тоже – и как избиратели, и как кандидаты", – заявил Миронов в Госдуме.

Сейчас пресс-служба Миронова распространяет его комментарий, который противоречит этим его майским тезисам.

"Давайте определимся: поддержка государства российского в драматический момент его истории не означает равнение на партию власти и огульный "одобрямс" всех принимаемых решений. Социалисты за консолидацию – вокруг президента, наших Вооруженных сил, вокруг целей специальной военной операции. <…> Но не собираемся забывать о принципах, которые с нами разделяют миллионы избирателей, чьи интересы защищает наша партия", - заявил Миронов.

В заявлении, впрочем, не говорится, продолжает ли Миронов считать целесообразным отмену выборов в России на период СВО.

Между тем, Турчак, которого не готов был критиковать Миронов, еще в мае довольно жестко прошелся по позиции лидера СРЗП: "На днях наши коллеги из парламентских партий выступили с идеей отказаться от осенних выборов под предлогом специальной военной операции. Мол, сейчас не время и не место выяснять политические отношения. "Единая Россия" с этим категорически не согласна". Он заявил, что "лишать людей этого права нельзя не при каких обстоятельствах".