IKEA в России запустила онлайн-очередь для покупок на распродаже

На сайте российской IKEA появилась автоматическая онлайн-очередь на распродажу.

"Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно", – говорится в сообщении на главной странице сайта. Уточняется, что время ожидания составляет от нескольких минут до часа и более.

Отмечается также, что личный кабинет и список покупок на сайте недоступны – рекомендуется добавлять товары сразу в корзину.

Напомним, анонсированная распродажа для многих пользователей не может начаться уже неделю.

Ранее компания заявила, что уходит из России на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Перед этим оставшиеся на складах товары предложили купить сотрудникам российского подразделения IKEA, а 5 июля должна была начаться онлайн-распродажа всего оставшегося уже для всех желающих.

Но в полночь сайт IKEA в России обвалился, проблема до сих пор не решена.