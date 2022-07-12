Путин встретится с Эрдоганом в Тегеране – Кремль

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой в Тегеране 19 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин также встретится с иранским президентом Ибрахимом Раиси, а также примет участие в трехстороннем саммите.

Песков не назвал темы переговоров, но, вероятно, на переговорах с иранским лидером речь зайдет о ядерной сделке.

С Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин по телефону разговаривал буквально накануне, вероятно в Тегеране продолжится обсуждение ситуации в Сирии, а также вывоз по морю украинского зерна и возможное возобновление российско-украинских переговоров.