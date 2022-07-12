Учителям могут оставить два документа для заполнения, но классным руководителям - больше

Минпросвещения определилось с тем, какие документы обязательно должны заполнять учителя. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В списке 11 пунктов. Обязательными для всех будут два, но классным руководителям придется вести больше.

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На прошлой неделе Госдума приняла поправки в Закон "Об образовании". Они запрещают заставлять учителей заполнять какие-либо документы, кроме тех, что внесены в перечень Минпросвещения. Этот перечень ведомство и создало. Обязательными для всех педагогов будут два документа:

• рабочая программа учебного предмета, в том числе внеурочной деятельности;

• журнал учета успеваемости, включая отчет о его исполнении.

Классным руководителям придется составлять: план воспитательной работы, протоколы родительских собраний, личные дела и портфолио учеников, "социальный паспорт класса".

При этом последним пунктом в приказе Минпросвещения числится "документация, предусмотренная локальными нормативными актами".

О снижении бюрократической нагрузки на учителей говорят много лет. Комитет Госдумы по просвещению выяснил, что российское образование - самое забюрократизированное в мире. Российский учитель трудится свыше 46 часов в неделю, из них более 15 часов уходит на заполнение бумажек. Председатель комитета Ольга Казакова отмечает, что педагоги готовят до 49 различных документов, что полный абсурд.

При этом школы заставят перейти на электронный документооборот без бумажных носителей. Сенатор Маргарита Павлова выступила против такого принуждения и напомнила об утечках данных.