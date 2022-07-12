В селе Мужи улицу могут назвать в честь бывшего спикера Тюменской областной думы

В селе Мужи Шурышкарского района улицу могут назвать в четь бывшего спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

Юго-западная часть райцентра в ближайшие пару лет прирастет двумя большими улицами. Под ИЖС размежеваны 118 участков, 76 из которых определены для многодетных семей.

"Есть предложение назвать одну из этих улиц именем Сергея Корепанова – выдающегося государственного деятеля, нашего земляка, который долгое время трудился в Шурышкарском районе, с 1998 года он был бессменным председателем Тюменской областной думы. Это будет новая современная улица, здесь будет проживать много молодежи", - заявил глава района Олег Попов.

Общественные слушания по определению названий двух новых улиц запланированы на 25 июля.

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня. Политику было 74 года. Причина смерти не названа. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.