Челябинский подрядчик оштрафован за несвоевременный ремонт техники свердловского МЧС

В Екатеринбурге подрядчик оштрафован за нарушение контракта по ремонту техники МЧС. Наказание было назначено после прокурорской проверки.

Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, в августе прошлого года одна из коммерческих организаций Челябинской области несвоевременно исполнила взятые на себя обязательства по капитальному ремонту пожарной техники. Установлено, что она принадлежала ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

После этого военный прокурор Екатеринбургского гарнизона возбудил против директора челябинской фирмы административное дело по части 1 статьи 14.55 КоАП РФ (Нарушение условий госконтракта по государственному оборонному заказу). По постановлению Свердловского УФАС руководителю назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, летом прошлого года председатель ветеранской организации 60 отряда Государственной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области Петр Леталов заявлял, что личный состав якобы вынужден своими силами ремонтировать пожарную технику.