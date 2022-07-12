Оперштаб рекомендовал москвичам снова носить маски в закрытых помещениях

Москвичам рекомендовали вновь носить маски в закрытых общественных помещениях. Об этом говорится в заявлении оперштаба Москвы.

Отмечается, что это связано с ростом заболеваемости COVID-19 - распространяется неопасный подштамм омикрона.

По данным оперштаба, в столице есть все необходимые мощности для борьбы с инфекцией. В городе свободно 2/3 коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене масочного режима в столице, а также о снятии ковидных ограничений для граждан и бизнеса.

1 июля Роспотребнадзор снял все "ковидные" ограничения, в том числе обязательный масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. При этом в ведомстве отметили, что в случае ухудшения обстановки эти ограничения могут вернуть.