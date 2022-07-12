Власти Новосибирской области системно поддерживают запрос общества на патриотическое воспитание

Вопросы реализации государственной политики по патриотическому воспитанию молодёжи в современных условиях рассмотрены на круглом столе в Законодательном Собрании региона 12 июля.

О проводимой в регионе работе по патриотическому воспитанию сообщили заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр региональной политики Игорь Яковлев, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания региона Андрей Панфёров, директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, правительство Новосибирской области региона ведет активную работу в этом направлении. Как отметил зампред правительства региона Игорь Яковлев, состоявшийся в заксобрании диалог – не начало обсуждения темы, а продолжение важной планомерной работы, которую в регионе ведут давно.

Значение патриотизма, патриотического воспитания в нынешних непростых условиях, когда единство народа принципиально важно, выросло кратно. При этом растёт и запрос общества на патриотическое воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти.

Активную работу по патриотическому воспитанию ведет министерство регионального развития Новосибирской области, привлекая к этой деятельности все больше сторонников — организаций, общественников, простых жителей региона. Так, министерство региональной политики в рамках конкурсного отбора поддержало 69 социально ориентированных НКО, реализующих собственные проекты.

Как доложила директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Данилевская, в регионе в рамках утвержденной областным правительством государственной программы действует базовая подпрограмма «Патриотическое воспитание». В реализацию подпрограммы активно включены муниципальные районы области.

Партнерские отношения помогают и в организации, проведении патриотических акций, направленных на поддержку специальной военной операции и наших военнослужащих на Донбассе. Так, совместно с движением «Защитник», ветеранами отряда специального назначения «Ермак» и Центра специальной подготовки «СПЕЦ» реализован целый комплекс тематических мероприятий, отметила Алла Данилевская. Среди них акции «Посылка солдату», «Спасибо, братья, за работу». Эта акция подразумевает создание книги с пожеланиями и словами благодарности жителей региона российским военным, выполняющим свой боевой долг на Донбассе. Книга будет передана в штаб общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири. Сегодня написано уже более трехсот страниц.

По инициативе регионального отделения «Юнармии» реализована акция «Письмо солдату». Школьники написали почти три тысячи писем. Все они отправлены в места дислокации российских военнослужащих на Донбассе. А в рамках акции «Дети – детям» новосибирские школьники писали письма детям Донбасса.

Совместно с министерством культуры Новосибирской области Центр специальной подготовки «СПЕЦ» оказывает оперативную поддержку семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации: организует бесплатное посещение театров, кинотеатров, концертов и других культурных мероприятий. Уже проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие почти полторы тысячи человек.

Совместный проект министерства регионального развития и Федерации профсоюзов области – «Трудовые династии Новосибирской области» — позволил собрать материалы 37 династий. С общественным движением «Защитник» реализуется проект «Лига наставников». В этой работе помогают и представители ветеранского сообщества. Мобильным отрядом «Лектор» проведено более 120 встреч со школьниками и студентами. Общее число участников составило почти 7,5 тысяч человек.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов отметил, что в рамках календарного официального плана запланировано более 30 спортивных и физкультурных мероприятий военно-патриотической направленности. Среди них межрайоный праздник «Север», посвящённый памяти пяти Героев Советского Союза; областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учащихся образовательных организаций, посвященный 85-летию Новосибирской области; областной фестиваль по стрелковым видам спорта (дуэльная стрельба), посвященный памяти Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова; региональный авиационный спортивный фестиваль «Будем жить!», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; Всероссийские соревнования памяти героя Советского Союза Петра Парфеновича Барбашова и другие.