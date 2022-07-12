Безсонов описал коварную тактику ВСУ по применению РСЗО Himars

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил о новой коварной тактике ВСУ по применению американских РСЗО Himars.

"Сначала противник делает по выбранной цели два залпа РСЗО "Ураган", чтобы разрядить нашу ПВО, а после этого делает залп более дорогими и точными ракетами РСЗО "Хаймерс", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне боевики нанесли удар по Новой Каховке, в результате которого пять человек погибли, семь числятся пропавшими, а число пострадавших возросло до 80. Причинены разрушения в огромном радиусе.

Экс-депутат Рады Илья Кива уверен, что ракетный удар по Новой Каховке был спланирован и реализован при прямом участии Пентагона. В этом уверены и в местной ВГА.

После применения европейских гаубиц по Донецку глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что он с удовлетворением отмечает применение западной артиллерии. Телеграм-каналы пишут, что режим сделал ставку на стратегию террора против освобожденных регионов. А тактику по применению РСЗО Himars подсказали западные военные кураторы.