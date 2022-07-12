В Москве засекретили местонахождение и число бомбоубежищ

Адреса и количество бомбоубежищ в Москве являются гостайной. В мэрии отказались сообщить депутату Мосгордумы данные об убежищах в районах Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино и Вешняки, сославшись на секретность информации.

Депутат Евгений Ступин (КПРФ) направил запрос на имя мэра, в котором напомнил о многочисленных заявлениях политиков о возможном ядерном конфликте в текущих мировых геополитических обстоятельствах. Парламентарий считает, что в случае ядерной войны Москва может стать одной из целей удара противника, и в таком случае хорошо бы знать, где находятся убежища (если они вообще есть).

На запрос Ступина ответил заммэра Петр Бирюков. Он называет бомбоубежища защитными сооружениями гражданской обороны (ЗС ГО).

"В указанных районах ЗС ГО имеются. Обобщенные сведения о ЗС ГО, их количестве, готовности к приему укрываемых отражаются в ежегодных докладах, <…> которые относятся к сведениям, составляющим государственную тайну", - говорится в ответе Бирюкова.

"То есть, где нам укрываться в случае ЧС, он сообщать отказался. Страшно представить, к чему может привести такая "секретность", когда в час Х никто не будет знать, куда идти, - пишет Ступин в своем Telegram-канале. - Будем просить прокуратуру проверить и сооружения и загадочную их "секретность".