12 Июля 2022
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Общество СЗФО В России Санкт-Петербург
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Первое в РФ заражение оспой обезьян выявлено в Петербурге

Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Санкт-Петербурге, сообщил Минздрав РФ.

По данным ведомства, пациент находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

Болезнь не представляет опасности для его жизни, добавили в министерстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что зараженным оказался молодой человек, вернувшийся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован. Все контактные лица уже установлены и находятся под наблюдением.

Теги: оспа обезьян, заражение, петербург



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