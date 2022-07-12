Первое в РФ заражение оспой обезьян выявлено в Петербурге
Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Санкт-Петербурге, сообщил Минздрав РФ.
По данным ведомства, пациент находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.
Болезнь не представляет опасности для его жизни, добавили в министерстве.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что зараженным оказался молодой человек, вернувшийся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован. Все контактные лица уже установлены и находятся под наблюдением.