Тагильскому таксисту, убившему жительницу Березовского, вынесли приговор

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
подозреваемый в убийстве пропавшей из Березовского (2021) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Тагильскому таксисту, убившему жительницу Березовского, вынесли приговор

Таксист из Нижнего Тагила Марат Имашев признан виновным в убийстве и изнасиловании 35-летней жительницы Березовского.

Сегодня Свердловский областной суд постановил привлечь уральца к ответственности, назначив ему 23 года колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Напомним, что ранее гособвинение запрашивало подсудимому аналогичное наказание.

"В ходе рассмотрения дела, потерпевшей стороной был заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования, обязав Имашева выплатить им 3 млн рублей, в обеспечение иска наложив арест на его автомобиль. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции", - сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 6 июня 2021 года, когда управляя "ВАЗ-21102" Имашев подобрал на Малышева в Екатеринбурге ранее незнакомую голосующую девушку. Та попросила подвезти ее в сторону Верхней Пышмы. Через какое-то время обвиняемый остановился на обочине, и, угрожая женщине ножом, изнасиловал ее, после чего душил до потери сознания. Потом он связал женщину пластиковыми монтажными хомутами, оттащил в кусты, похитил золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотые кольцо и браслет с кулоном. После ограбления он нанес ей не менее пяти ударов ножом в жизненно-важные части тела – в область шеи и спины, после чего похитил ее туфли, банковскую карту, а также сотовый телефон. Позднее, Имашев вернулся, чтобы забрать еще и куртку. Общий ущерб составил 74 тыс. рублей.

Ранее также сообщалось, что Марат Имашев в общей сложности провел в колониях 28 лет, поскольку уже был судим за разбои, убийство и изнасилование.

Теги: таксист, убийство, Березовский, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети