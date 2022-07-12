Тагильскому таксисту, убившему жительницу Березовского, вынесли приговор

Таксист из Нижнего Тагила Марат Имашев признан виновным в убийстве и изнасиловании 35-летней жительницы Березовского.

Сегодня Свердловский областной суд постановил привлечь уральца к ответственности, назначив ему 23 года колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Напомним, что ранее гособвинение запрашивало подсудимому аналогичное наказание.

"В ходе рассмотрения дела, потерпевшей стороной был заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования, обязав Имашева выплатить им 3 млн рублей, в обеспечение иска наложив арест на его автомобиль. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции", - сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 6 июня 2021 года, когда управляя "ВАЗ-21102" Имашев подобрал на Малышева в Екатеринбурге ранее незнакомую голосующую девушку. Та попросила подвезти ее в сторону Верхней Пышмы. Через какое-то время обвиняемый остановился на обочине, и, угрожая женщине ножом, изнасиловал ее, после чего душил до потери сознания. Потом он связал женщину пластиковыми монтажными хомутами, оттащил в кусты, похитил золотую цепочку с кулоном в виде крестика, золотые кольцо и браслет с кулоном. После ограбления он нанес ей не менее пяти ударов ножом в жизненно-важные части тела – в область шеи и спины, после чего похитил ее туфли, банковскую карту, а также сотовый телефон. Позднее, Имашев вернулся, чтобы забрать еще и куртку. Общий ущерб составил 74 тыс. рублей.

Ранее также сообщалось, что Марат Имашев в общей сложности провел в колониях 28 лет, поскольку уже был судим за разбои, убийство и изнасилование.