12 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
Российско-иранский альянс (2017) | Фото: http://lratvakan.com/

Путин может приехать в Иран на следующей неделе

Президент России Владимир Путин может посетить Иран с визитом на следующей неделе, сообщает иранское агентство IRNA.

Визит пройдет на фоне возможного возобновления переговорного процесса по ядерной сделке. Вашингтон утверждает, что все предложения по сделке "на столе", дело за ответом Тегерана. При этом российские дипломаты уверяют, что Иран готов вернуться к выполнению условий сделки, если США отменят санкции.

Между тем, накануне Вашингтон заявил о еще одной возможной сделке – на этот раз между Россией и Ираном. Якобы, Москва ведет переговоры о закупке иранских беспилотников.

Теги: владимир путин, иран, ядерная сделка, визит



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