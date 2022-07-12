12 Июля 2022
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V Евразийский экономический форум молодежи, Вассерман (2014) | Фото: Накануне.RU

Вассерман о новом назначении Глацких : "Проблема не только в таких чиновниках, но и в тех, кто их назначает"

Скандально известная экс-спортсменка Ольга Глацких, прославившаяся фразой "государство не просило вас рожать", не закончила свою общественно-политическую деятельность, стало известно, что она возглавит Русский экологический фонд, учрежденный в Свердловской области. Наблюдатели при этом отмечают, что после "ссылки" в руководство ДИВС решение о новом назначении Глацких вызывает много вопросов, так как опыта работы в сфере экологии у бывшей спортсменки нет. Депутат и эрудит Анатолий Вассерман считает такую кадровую политики губернатора Евгения Куйвашева одним из направлений деятельности "секты либералов". Об этом он рассказал в беседе с Накануне.RU.

"В рамках этой секты слово "производство" - ругательное, и ссылками на экологию сейчас оправдывают борьбу с любым производством. Так что для человека, пренебрегающего интересами сограждан, экологический пост очень подходит, на мой взгляд. На новом посту она может причинить еще больше неприятностей, как впрочем, и на прежнем. Это многое говорит о кадровой политике региональной власти. Если чиновник, выразивший свою антиобщественную позицию, продолжает деятельность и даже назначен на пост, где может причинить еще больший ущерб обществу, дело уже не только в нем, но и в тех, кто его назначает", — заявил Вассерман.

Глацких уже рассказала о целях и задачах Русского экологического фонда: "Фонд не просто будет заниматься восстановлением водных биологических ресурсов. Задача – создать комплексный подход в решении вопросов и проблем с экологией, и не только на территории Свердловской области. Фонд — это объединение научно-исследовательского сообщества, Академии наук, государственных и контролирующих органов, промышленных предприятий, бизнес-сообщества, СМИ, и, конечно, самого населения", — сообщила она.

Ольга Глацких(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург одним из центров однополых отношений в стране. По его словам, в городе есть "тяга к гомосексуализму", которая свойственна "человеконенавистническим обществам", считающих себя перенаселенными. В ответ Евгений Куйвашев пригласил Вассермана в город, чтобы посмотреть, чем он так отличается от других. При этом он отметил, что в уральской столице "каждый год растет число многодетных семей". Вассерман же считает, что большинство местных многодетных семей являются приезжими из стран постсоветского пространства, расположенных южнее Свердловской области.

Теги: глацких, куйвашев, вассерман



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