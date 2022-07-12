Суд признал Дудя* виновным в пропаганде нетрадиционных отношений

Суд в Москве признал журналиста Юрия Дудя* (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних.

Мировой судебный участок в московском Лефортове оштрафовал блогера на 120 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Когда и как Дудь пропагандировал нетрадиционные отношения, не уточняется.

Ранее суд отклонил иск журналиста к Минюсту, в котором он оспаривал статус иноагента.

Напомним, в феврале журналист опубликовал в инстаграме пост, в котором, в частности, выступил против действий вооруженных сил РФ на территории Украины. После этого "Лига безопасного интернета" в лице директора Екатерины Мизулиной попросила Генпрокуратуру и Минюст рассмотреть вопрос о включении Дудя в реестр иностранных агентов.