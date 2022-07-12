В Тюменской области приступают к реализации проекта мирового масштаба

Власти Тюменской области приняли важное для развития региона решение - построить в областной столице Межвузовский кампус мирового уровня. Об этом на своей странице в telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Кампус будет построен на левом берегу реки Туры, рядом находится большинство учебных корпусов. В нем может расположиться и технопарк, и учебные лаборатории и сцена для культурных объектов, а также футбольное поле и другие объекты. Предложить наполнение кампуса могут жители всей "тюменской матрешки". Глава региона призвал тюменцев, югорчан и ямальцев присоединиться к обсуждению проекта.

"Это будет и комфортное жилье для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города. Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Приглашаю к обсуждению жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Заходите на сайт тюменскийкампус.рф и оставляйте свои предложения", - сообщил губернатор.

Межвузовский кампус будет продолжением самого крупного общественного пространства Тюмени - набережной. Стратегическим партнером в проработке проекта станет компания "Системные концессии". Соглашение о сотрудничестве уже подписано.