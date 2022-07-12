12 Июля 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Власти Хабаровского края намерены просить о режиме ЧС из-за лесных пожаров

Власти Хабаровского края намерены обратиться в Рослесхоз с просьбой объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Причина – в ухудшении обстановки с лесными пожарами на севере края.

Губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале отметил, Якутия уже обратилась с такой просьбой.

По его словам, ситуация с пожарами в Хабаровском крае остается сложная. "Меры нами принимаются достаточно серьезные по тушению огня. Реагировать надо молниеносно", - заявил он.

Лесопожарная обстановка в Якутии также очень сложная. За весь пожароопасный сезон в республике обнаружили 329 лесных пожаров, выгорело более 156 тыс. га, пишет Regnum.

В регионе рассматривают возможность введения межрегионального режима ЧС с Хабаровским краем, заявлял 8 июля первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Глава региона Айсен Николаев подчеркивал, что площадь территории Якутии, пройденная огнем лесных пожаров, в восемь раз меньше, чем в 2021 году. Количество возгораний на природных территориях республики в три раза ниже. Однако, несмотря на это, он призвал "не расслабляться". В Аавиалесохране отмечали, что по России наибольшую площадь лесные пожары имеют именно в Якутии.

Теги: хабаровский край, лесные пожары



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