В Сбере объяснили повышение первого взноса по ипотеке для ряда клиентов

В Сбербанке отрицают массовость пересмотра первого взноса после одобрения ипотеки. Ранее о таком явлении сообщил "Коммерсант", сославшись на жалобы клиентов: им, якобы, одобрили кредит со взносом 15-20%, а потом предложили внести 35%.

В банке отмечают, что случаи единичные и связаны тем, что получившие предложение о повышении взноса клиенты при прежних условиях вообще не смогли бы оформить ипотеку (в то же время источники "Коммерсанта" среди клиентов утверждают, что их финансовое положение никак не менялось между одобрением ипотеки и предложением внести повышенный размер взноса).

"Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой, - заявили в пресс-службе Сбера. - По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, Банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки. И те случаи, о которых пишет газета "Коммерсант", не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту. Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу - это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей".