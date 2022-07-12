Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал самую глубокую и четкую фотографию дальней вселенной

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" сделал самую глубокую и четкую на сегодняшний день инфракрасную фотографию далекой вселенной. На ней запечатлено скопление галактик SMACS 0723, известное как Первое глубокое поле Уэбба.

Фотография изобилует деталями. Тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, впервые появились на снимке. Этот участок вселенной можно сравнить с размером песчинки, находящейся на расстоянии вытянутой руки, говорится в сообщении NASA.

На съемку этого участка ушли недели. Фотография представляет собой компиляцию снимков, сделанных для разных длин инфракрасных волн.

На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

Эта фотография является одним из первых полноцветных изображений телескопа.