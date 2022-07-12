12 Июля 2022
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Спорт Свердловская область
Екатеринбург Арена (2022) | Фото: Накануне.RU

Fan ID оформили около тысячи свердловских болельщиков

На Среднем Урале продолжается оформление так называемой "карты болельщика" (Fan ID).
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Как рассказали в МФЦ по Свердловской области, заявки на получение данной карты уральцы подают активно. По информации ведомства, на сегодняшний день процедуру верификации прошли около тысячи человек.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, оформление цифровой "карты болельщика" началось с 4 июля. Она необходима для посещения матчей Российской Премьер-лиги и обязательна к получению зрителям, спортсменам, персоналу, гостям и аккредитованным представителям СМИ.

Первоначально карта будет нужна для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в пяти городах: это Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи. До конца этого года к системе должны подключиться остальные города, где играют команды Премьер-лиги.

Напомним, что в футбольном клубе "Урал" оформление Fan ID идет полным ходом. Планируется, что к первому домашнему матчу команды Игоря Шалимова (29 июля против "Краснодара") этот процесс будет завершен.

Ранее легендарное объединение поклонников "Урала" – "Стальные монстры" – объявило о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID.

Теги: Fan ID, болельщики, оформление, Урал



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