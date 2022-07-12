Число лесных пожаров в Свердловской области увеличилось втрое

За последние сутки число пожаров на землях лесного фонда Свердловской области увеличилось с одного до трех. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

При этом площадь, пораженная огнем, сократилась на 1 га - с 7 до 6 га.

Напомним, что только вчера площадь единственного лесного пожара увеличилась с 1 до 7 га. С наступлением сегодняшнего дня в РФ было зафиксировано 97 лесных пожаров на площади 19 тыс. 696 га, что значительно меньше показателя за предыдущие сутки.