Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись

Курсы доллара и евро к рублю на Московской бирже сравнялись - они оба стоят примерно по 59,3 рубля.

В моменте доллар даже торговался дороже евро, отмечает "Коммерсантъ". Но к 10:19 мск курс евро обогнал доллар - он торговался по курсу 59,34 рубля. Курс доллара составил 59,21 рубля.

Ранее аналитик заявил, что в последнее время российская национальная валюта ослабла к доллару, однако есть все шансы на ее укрепление. По словам Владислава Антонова, если сложится ряд факторов, то доллар может снова стоить 50 рублей. Все факторы, работавшие в последние месяцы в пользу рубля, остаются в силе.