12 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Владимир Соловьев (2022) | Фото: скриншот из передачи &quot;Соловьев Live&quot;

"Такие здания в России нужны". Соловьев неожиданно высказался в пользу "Ельцин-центров"

Уже на девятой минуте очередного выпуска шоу Владимир Соловьев затронул тему Ельцин-центров. Однако, в отличает от прошлых выпусков, совершенно с новой стороны. По его словам Ельцин-центры нужны России как здания, но только как те, в которых говорят правду.

"Ну хватит уже. Нужно смотреть на мир широко раскрытыми глазами. Надо понимать, что происходит. Мы так были очарованы, но это все от предательства Ельцина идет. Это идет от предательства Горбачева. Вы поймите, если реально так говорить. Все эти "Ельцин-центры" - они необходимы, как здания, но в них надо говорить правду. Надо говорить правду о том, что — да, это первый президент Российской Федерации. И 12 июня, когда отмечаем День России, надо говорить, что в этот день произошло. Да, Россия заслужила своего дня, но простите, когда мы говорим, что день, когда кто-то там, типа Станкевича с сотоварищами, проголосовали за суверенитет? Россия стала суверенной от кого? От собственных территорий Российской империи? Но день-то какой? Мы хоть оценку этому дадим?" - задался вопросом журналист.

Напомним, что ранее в шоу "Соловьев Live" в полемику вступил политолог историк Армен Гаспарян, который решил обсудить слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, объяснившего финансирование Ельцин-центра властями и его разнообразную программу.

Теги: Ельцин-центр, Соловьев



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