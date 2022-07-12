Федеральный оргкомитет рассмотрел проект программы "Технопрома-2022". Намечено более 150 мероприятий

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании федерального оргкомитета форума «Технопром» под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко сообщил о том, как регион готовится к проведению масштабного мероприятия, которое пройдет с 23 по 26 августа в формате Российской научно-технологической недели.

На данный момент в рабочей версии программы уже более 150 мероприятий, продолжается активная регистрация участников и представителей СМИ. Организаторы форума «Технопром» – правительство РФ, правительство Новосибирской области, министерство науки и высшего образования РФ, СО РАН.

«В текущих условиях Президентом поставлена цель достичь технологического суверенитета и обеспечить экономическую безопасность России. Все мероприятия форума, а их в этом году более 150, будут содержательно направлены на решение конкретных задач для ее достижения. Форум станет знаковым событием стартовавшего Десятилетия науки и технологий, рассчитываем на активное участие молодых людей из научно-производственной сферы и бизнеса», — сказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня и деловая, и выставочная части "Технопрома" верстаются полным ходом, и уже наполнены основными мероприятиями. Главный вопрос пленарного заседания – пути достижения технологического суверенитета России. Приглашены к участию федеральные министерства, главы регионов, госкорпораций, институтов развития, ведущих научных организаций и инновационных компаний. Один из наших основных замыслов, который хотим воплотить на Технопроме, – показать всё многообразие институтов развития, институтов и инструментов поддержки инноваций, трансфера технологий и результатов исследований», — сообщил губернатор Андрей Травников.

Одним из активных организаторов Технопрома в этом году выступает министерство науки и высшего образования РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Министерство активно участвует в проработке деловой программы форума, в подготовку вовлечены все профильные департаменты.

Справка. Международный форум технологического развития «Технопром» – крупнейшее технологическое мероприятие России. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 5.03.2022 года, он проводится ежегодно в Новосибирской области. Тема форума в 2022 году – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», его цель – содействие в обеспечении технологического суверенитета, устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации за счет повышения технологической обеспеченности, развития национальной научной и промышленной инфраструктуры. «Технопром» традиционно включает как конгрессную, так и выставочную программу. Подробная информация, формы для регистрации участников, представителей СМИ и обратной связи с организаторами представлены на сайте форума: форумтехнопром.рф