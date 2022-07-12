12 Июля 2022
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крестный ход, царские дни (2018) | Фото: Накануне.RU

"Царские дни" пройдут при поддержке Фонда святой Екатерины 

Сегодня в Екатеринбурге начинаются мероприятия программы "Царских дней".

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, предполагается, что десятки тысяч паломников со всей страны приедут в Екатеринбург на главное богослужение и Крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, которые пройдут с 16 на 17 июля.

Царские дни в 2019 году, Крестный ход(2021)|Фото: Накануне.RU

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал к участию в этих мероприятиях в своем видеообращении.

рпц, икона, храм, православные(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Памятная неделя "Царских дней" пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

царские дни, храм на крови, верующие, рпц(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В этом году впервые за 14 лет в Екатеринбурге состоится Екатеринбургский региональный общественный форум Всемирного русского народного собора. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова выступят с темой «Православие и мир в XXI веке».

Традиционно «Царские дни» включают в себя международный православный форум и фестиваль православной культуры, на котором соберутся сотни специалистов по духовной культуре, историки, музыканты, писатели и журналисты.

рпц, православные, крестный ход, царские дни(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Полная программа «Царских дней» представлена в официальном приложении и на сайте Екатеринбургской Епархии.

Теги: царские дни, фонд святой екатерины, митрополит евгений, екатеринбургская епархия



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