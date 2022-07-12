"Царские дни" пройдут при поддержке Фонда святой Екатерины

Сегодня в Екатеринбурге начинаются мероприятия программы "Царских дней".

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, предполагается, что десятки тысяч паломников со всей страны приедут в Екатеринбург на главное богослужение и Крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, которые пройдут с 16 на 17 июля.

Накануне митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал к участию в этих мероприятиях в своем видеообращении.

Памятная неделя "Царских дней" пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

В этом году впервые за 14 лет в Екатеринбурге состоится Екатеринбургский региональный общественный форум Всемирного русского народного собора. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова выступят с темой «Православие и мир в XXI веке».

Традиционно «Царские дни» включают в себя международный православный форум и фестиваль православной культуры, на котором соберутся сотни специалистов по духовной культуре, историки, музыканты, писатели и журналисты.

Полная программа «Царских дней» представлена в официальном приложении и на сайте Екатеринбургской Епархии.