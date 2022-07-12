В России выявлен первый случай заражения оспой обезьян

В России обнаружен первый случай заражения оспой обезьян. Зараженным оказался молодой человек, вернувшийся из Европы, сообщает Роспотребнадзор.

Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме. Заболевший изолирован.

В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

К концу июня вирус был выявлен уже в полусотне стран, у более чем 3 тысяч человек.

Как сообщалось, эксперты озабочены скоростью мутации вируса при передаче от человека к человеку. По данным исследования Национального института здоровья Португалии, в образцах 2022 года удалось обнаружить около 50 штаммов. При этом обычно вирусы такого типа являются достаточно стабильными.