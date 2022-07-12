Политолог назвал цели ударов ВСУ по Новой Каховке

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале высказался об ударе ВСУ по Новой Каховке.

"В Новой Каховке, видимо, был и склад боеприпасов армии России. Хотя это не подтверждено. У удара по Новой Каховке две цели: лишить армию России преимущества в ракетах и снарядах, остановить "огневой вал", сорвать формирование Россией структур новой власти в Херсонской и Запорожской областях", - написал Марков.

Напомним, в результате удара американскими РСЗО HIMMARS по Новой Каховке (Херсонская область) взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, уничтожены сотни квартир. Как минимум семь человек погибли, десятки пострадали. Также оказался уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что последствия удара ВСУ по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра.