Скандальная свердловская экс-чиновница займется вопросами экологии

Сегодня состоялась презентация Русского экологического фонда, учрежденного в Свердловской области. Возглавила его скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких.

Во вторник в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, на которой было подписано соглашение по сохранению водных экосистем. Свои подписи под документом поставили Глацких, а также министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, начальник Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Виталий Баранов и директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин.

Отдельно Глацких рассказала о целях и задачах Русского экологического фонда.

"Фонд не просто будет заниматься восстановлением водных биологических ресурсов. Задача – создать комплексный подход в решении вопросов и проблем с экологией, и не только на территории Свердловской области. Фонд – это объединение научно-исследовательского сообщества, Академии наук, государственных и контролирующих органов, промышленных предприятий, бизнес-сообщества, СМИ, и, конечно, самого населения", - сообщила она.

По ее словам, предстоит "большая и разносторонняя работа".

"Она будет включать в себя разработку научно-технологических проектов, сохранение и восстановление водных биоресурсов, помощь в развитии сельского хозяйства через производство экологических удобрений, экологический мониторинг загрязнения окружающей среды", - добавила Глацких.

Напомним, в прошлом Ольга Глацких была директором департамента молодежной политики Свердловской области. В конце 2018 года разгорелся скандал: 29-летняя чиновница на встрече с представителями молодежных объединений заявила, что "государство в принципе ничего не должно".

"Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - высказалась она.

После этого Глацких лишилась своего поста, но вскоре была назначена в руководство Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Теперь бывшая спортсменка, судя по ее биографии, не имеющая опыта в экологических вопросах, будет пытаться решать их в Свердловской области.