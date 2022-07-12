В Шарташском лесопарке при поддержке Вихарева впервые пройдут соревнования по триатлону

31 июля в Екатеринбурге, на территории Шарташского лесопарка, впервые пройдут соревнования по триатлону в городской черте. Мероприятие под названием URALMAN SHARTASH состоится при поддержке депутата городской думы, основателя медицинской фракции Алексея Вихарева.

Организаторы подготовили две дистанции: SPRINT, где спортсменам предстоит преодолеть 750 м вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом, а также OLYMPIC - 1,5тыс. м вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. К соревнованиям допускаются как одиночные спортсмены, так и эстафетные из 3-ех человек, где каждый член команды пройдет свой этап, что позволит принять участие в гонке даже с базовым уровнем физической подготовки

При этом на каждой эстафете не должно быть свыше 30 человек, то есть по 10 команд в SPRINT и на OLYMPIC. В индивидуальном же формате предусмотрено 170 участников на каждой из дистанций. О деталях соревнования можно подробнее узнать на сайте организаторов. Там же предусмотрена и онлайн-регистрация, которая закроется по достижении лимита участников. В случае, если спортсменов не наберется, регистрация будет закрыта в 17.00 29 июля.

Во время соревнований велодорожка будет полностью перекрыта для движения отдыхающих, а на дорогах и тропках, прилегающих к ним, будут стоять заграждения и дежурить волонтеры, с целью обеспечения безопасности участников.

Символом триатлона выбран носорог, предок которого обитал на берегу Шарташа еще в древние времена. По задумке организаторов, это животное олицетворяет собой силу, скорость и, конечно же, умение плавать.