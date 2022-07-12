В Шарташском лесопарке при поддержке Вихарева впервые пройдут соревнования по триатлону

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область
Состязания велосипедистов на армейских играх в Ухане (2020) | Фото: mp.weixin.qq.com

В Шарташском лесопарке при поддержке Вихарева впервые пройдут соревнования по триатлону

31 июля в Екатеринбурге, на территории Шарташского лесопарка, впервые пройдут соревнования по триатлону в городской черте. Мероприятие под названием URALMAN SHARTASH состоится при поддержке депутата городской думы, основателя медицинской фракции Алексея Вихарева.

Организаторы подготовили две дистанции: SPRINT, где спортсменам предстоит преодолеть 750 м вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км бегом, а также OLYMPIC - 1,5тыс. м вплавь, 40 км на велосипеде и 10 км бегом. К соревнованиям допускаются как одиночные спортсмены, так и эстафетные из 3-ех человек, где каждый член команды пройдет свой этап, что позволит принять участие в гонке даже с базовым уровнем физической подготовки

При этом на каждой эстафете не должно быть свыше 30 человек, то есть по 10 команд в SPRINT и на OLYMPIC. В индивидуальном же формате предусмотрено 170 участников на каждой из дистанций. О деталях соревнования можно подробнее узнать на сайте организаторов. Там же предусмотрена и онлайн-регистрация, которая закроется по достижении лимита участников. В случае, если спортсменов не наберется, регистрация будет закрыта в 17.00 29 июля.

Во время соревнований велодорожка будет полностью перекрыта для движения отдыхающих, а на дорогах и тропках, прилегающих к ним, будут стоять заграждения и дежурить волонтеры, с целью обеспечения безопасности участников.

Символом триатлона выбран носорог, предок которого обитал на берегу Шарташа еще в древние времена. По задумке организаторов, это животное олицетворяет собой силу, скорость и, конечно же, умение плавать.

Теги: Шарташский лесопарк, триатлон, соревнования, Алексей Вихарев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети