В Тюмени произошел пожар в административном здании

В Тюмени произошел пожар в административном здании по ул. 30 лет Победы, 103, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 9.33. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В 10.35 он был локализован. Здание имеет площадь 30 на 50 м, оно двухэтажное. Пожар происходит на крыше здания, предварительная площадь возгорания устанавливается, причины пожара выясняются. Погибших и пострадавших нет. Предварительно эвакуировано 35 человек.

В настоящий момент к тушению привлечены 84 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС 76 человек и 22 единицы техники.