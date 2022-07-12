12 Июля 2022
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Пожар (2022) | Фото: 72.mchs.gov.ru

В Тюмени произошел пожар в административном здании

В Тюмени произошел пожар в административном здании по ул. 30 лет Победы, 103, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 9.33. К месту пожара оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. В 10.35 он был локализован. Здание имеет площадь 30 на 50 м, оно двухэтажное. Пожар происходит на крыше здания, предварительная площадь возгорания устанавливается, причины пожара выясняются. Погибших и пострадавших нет. Предварительно эвакуировано 35 человек.

пожар, административное здание(2022)|Фото: 72.mchs.gov.ru

В настоящий момент к тушению привлечены 84 человека и 25 единиц техники, из них от МЧС 76 человек и 22 единицы техники.

Теги: эвакуация, пожар, административное здание



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