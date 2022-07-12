Еще 900 миллионов рублей получат аграрии Новосибирской области на техническое переоснащение АПК

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко рассказал об основных направлениях поддержки аграриев, на которые направляются дополнительные 900 млн рублей из областного бюджета. Напомним, поручение оперативно довести эти средства до аграриев накануне дал губернатор Андрей Травников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, областная государственная поддержка для возмещения в 2022 году затрат сельхозпроизводителей на технику увеличивалась дважды, второй раз – в июле, ее дополнят сразу на 900 миллионов рублей.

Аграрии Новосибирской области ежегодно наращивают объемы вложений в технику и оборудование.

«С начала 2022 года хозяйствами региона закуплено 1395 единиц сельхозтехники на сумму в 6,5 миллиардов рублей – это на 222 единицы больше, чем на начало июля прошлого года. Одних только современных и надежных зерноуборочных комбайнов, которые помогут аграриям убрать урожай, приобретено 110 штук, – сообщил Евгений Лещенко.

Согласно показателям принятого рабочего плана, сельхозпредприятия области планировали закупить в 2022 году 1240 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму порядка 6,7 млрд рублей. На текущий момент количество приобретенной техники уже превысило запланированные на весь 2022 год значения: 1395.

Годовой лимит средств регионального бюджета на цели поддержки АПК в 2021 году составлял 890 миллионов рублей. Для исполнения в 2022 году возросших обязательств перед сельхозпроизводителями лимит был увеличен в начале года почти вдвое – на 852 миллиона рублей, а сейчас, в июле – еще сразу на 900 миллионов рублей.

Таким образом, общий объем средств областного бюджета, предусмотренных на 2022 год для возмещения затрат аграриев на приобретение сельхозтехники и оборудования, составит 2 миллиарда 642 миллиона рублей.

Всего же в рамках утвержденной правительством Новосибирской области госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», содержащей более 40 различных направлений поддержки сельхозпроизводства, доведено до аграриев области уже более 3,1 млрд рублей – значительно больше, чем годом ранее.