12 Июля 2022
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Политика Украина
Удар по Новой Каховке (2022) | Фото: t.me/zvezdanews / telegram-канал &quot;Zvezdanews&quot;

Американский спутник снимал Новую Каховку за три дня до удара, - РИА Новости

Американский спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара со стороны Украины, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что американские коммерческие спутники также фотографировали остров Змеиный, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, Белгород и район буровых платформ в Черном море накануне ударов ВСУ.

В результате удара американскими РСЗО HIMMARS по Новой Каховке (Херсонская область) взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, уничтожены сотни квартир. Как минимум семь человек погибли, десятки пострадали. Также оказался уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что последствия удара ВСУ по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра.

Теги: новая каховка, американский спутник



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