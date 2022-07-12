СМИ: Сбербанк стал повышать первый взнос по уже одобренным ипотечным заявкам

Сбербанк начал массово повышать первый взнос по уже одобренным ипотечным заявкам. Потенциальные заемщики раскалывают, что им изначально одобрили ипотеку с первым взносом в размере 15-20%, но перейти ко второму этапу оформления займа они смогли только согласившись на повышение взноса до 35%. Многие клиенты к этому моменту уже понесли расходы по оформлению сделки.

В Сбербанке объясняют такие действия желанием удержать клиентов, мол, при изменении их материального положения банк может отказать в выдаче одобрения, но заемщикам идут на встречу и просто предлагают увеличить первоначальный взнос. При этом заемщики, на слова которых ссылается "Коммерсант", заверили, что в их материальном положении изменений за время оформления кредита не было.

Юристы и правозащитники отмечают, что практика неприятная, но законная: до заключения договора изменения вноситься могут.