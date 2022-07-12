12 Июля 2022
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Экономика В России
документы, ипотека, бумаги, дело, бюрократия (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

СМИ: Сбербанк стал повышать первый взнос по уже одобренным ипотечным заявкам

Сбербанк начал массово повышать первый взнос по уже одобренным ипотечным заявкам. Потенциальные заемщики раскалывают, что им изначально одобрили ипотеку с первым взносом в размере 15-20%, но перейти ко второму этапу оформления займа они смогли только согласившись на повышение взноса до 35%.  Многие клиенты к этому моменту уже понесли расходы по оформлению сделки.

В Сбербанке объясняют такие действия желанием удержать клиентов, мол, при изменении их материального положения банк может отказать в выдаче одобрения, но заемщикам идут на встречу и просто предлагают увеличить первоначальный взнос. При этом заемщики, на слова которых ссылается "Коммерсант", заверили, что в их материальном положении изменений за время оформления кредита не было.

Юристы и правозащитники отмечают, что практика неприятная, но законная: до заключения договора изменения вноситься могут.

Теги: сбербанк, ипотека, первый взнос



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