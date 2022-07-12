12 Июля 2022
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Общество Свердловская область
детский сад, кровать (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

На базу отдыха в Нижний Тагил прибыли беженцы из ЛДНР и Украины

В Нижний Тагил прибыли беженцы из ЛДНР и Украины. 33 человека временно разместятся на местной базе отдыха "Соловьиная роща". Там же Накануне.RU и подтвердили эту информацию.

Среди вынужденных переселенцев больше всего женщин и детей. Каждого из них обеспечат жильем и питание, а также помогут найти работу при оформлении гражданства. Для беженцев специально развернуты пункты временного пребывания. Сколько именно они смогут проживать на базе отдыха, в "Соловьиной роще" не уточнили.

Сейчас же все удобства для украинцев и жителей ЛДНР, прибывших в уральский город, оплачиваются из бюджета Свердловской области.

Теги: Нижний Тагил, ЛДНР, беженцы, база отдыха



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