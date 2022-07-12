Удар ВСУ по Новой Каховке сравним со взрывом в Бейруте, – глава ВГА

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что последствия удара ВСУ по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра.

"Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра. Это – катастрофа для города. Коллективный Запад не просто приложил руку к удару по Новой Каховке: это месть за мирную жизнь", – сообщил РИА Новости Леонтьев.

В результате удара американскими РСЗО HIMMARS взорвались склады с селитрой, повреждены больница и жилые дома, уничтожены сотни квартир. Как минимум семь человек погибли, десятки пострадали. Также оказался уничтожен завод ГТМК, производивший оборудование для ГЭС по всему миру.