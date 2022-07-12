12 Июля 2022
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Политика В России
встреча президента с руководством Госдумы и Совета Федерации (2018) | Фото: duma.gov.ru

Володин посмеялся над планами США бороться воздушными шарами с ракетами РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал намерение Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет.

По словам политика, эту новость стоит воспринимать как провал программы американской противоракетной обороны.

Следующий этап для Вашингтона, по словам Володина, — "надувать подводные шары, — учитывая наличие у России "Посейдона".

В своем телеграм-канале спикер ГД добавил, что Пентагон просто "сдулся".

Ранее стало известно, что США разрабатывают план по борьбе с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Его основой станут воздушные шары, которые дополнят работу спутников и будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет, пишет Regnum.

В марте издание The American Conservative отмечало, что США уступили России и Китаю стратегическое преимущество в военной сфере. По мнению эксперта, Россия создала стратегическое оружие, превосходящее многие из имеющихся в американском арсенале. К ним относятся гиперзвуковое оружие наземного и подводного базирования, способное переносить ядерные ракеты мимо любой американской системы обороны, а также лучшая в мире система ПВО С-500.

Теги: володин, пентагон, ракеты, воздушные шары



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