Володин посмеялся над планами США бороться воздушными шарами с ракетами РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал намерение Пентагона использовать воздушные шары для отслеживания российских и китайских гиперзвуковых ракет.

По словам политика, эту новость стоит воспринимать как провал программы американской противоракетной обороны.

Следующий этап для Вашингтона, по словам Володина, — "надувать подводные шары, — учитывая наличие у России "Посейдона".

В своем телеграм-канале спикер ГД добавил, что Пентагон просто "сдулся".

Ранее стало известно, что США разрабатывают план по борьбе с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Его основой станут воздушные шары, которые дополнят работу спутников и будут отслеживать движения гиперзвуковых ракет, пишет Regnum.

В марте издание The American Conservative отмечало, что США уступили России и Китаю стратегическое преимущество в военной сфере. По мнению эксперта, Россия создала стратегическое оружие, превосходящее многие из имеющихся в американском арсенале. К ним относятся гиперзвуковое оружие наземного и подводного базирования, способное переносить ядерные ракеты мимо любой американской системы обороны, а также лучшая в мире система ПВО С-500.