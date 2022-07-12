Украинский олигарх Ахметов отказался от медиабизнеса

Холдинг SCM украинского олигарха Рината Ахметова уходит из медиабизнеса. Об этом говорится в заявлении на сайте SCM. Его "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий и печатных изданий. Решение является вынужденным и связано со вступлением в силу закона об олигархах.

Читайте также: Генпрокурор Украины активизирует сотни уголовных дел против Ахметова

Ранее Киев принял закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Ахметов заявил, что он не олигарх, но подпадает под этот закон, поэтому вынужден так поступить. При этом он не будет продавать никаких активов, так как сейчас это невыгодно, а определенный законом шестимесячный срок не позволяет это сделать на рыночных условиях.

Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что на Украине в условиях военного положения исчезла публичная политика, а СМИ жестко контролируются.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк одобрил решение Ахметова.

Блогер Анатолий Шарий считает, что за это Ахметов не будет внесен в "список олигархов". Скоро откажется и Игорь Коломойский.

"Результат все равно понятен - оплывшая рожа наркомана теперь на всех каналах с утра до утра", - написал Шарий.

Сейчас украинское телевидение представляет из себя "телемарафон", где официальные лица вещают о "перемогах" своих боевиков.