Минфин США прогнозирует рост цен на нефть до 140 долларов, если с России не снимут санкции

Мировые цены на нефть могут вырасти на 40% - примерно до 140 долларов за баррель, если не будет принято ограничение цен на российскую нефть и снятие санкций, которые позволят осуществлять поставки ниже этой цены, заявил высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, пишет Reuters.

Цель США в том, чтобы цена на нефть была достаточной, чтобы России было выгодно ее экспортировать, но не такой, чтобы Россия получала большие доходы. Для этого министр финансов США Джанет Йеллен совершает поездку в Индо-Тихоокеанский регион. Также президент Джо Байден совершит ближневосточное турне.

Страны G7 на саммите в июне договорились изучить возможность ввести ограничения, чтобы сократить доходы России и истощить ее военный бюджет. ЕС и Британия планируют ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть и запретить морское страхование для любого танкера, перевозящего российскую нефть. США же предлагают "ценовое исключение", которое отменит запрет на морское страхование для заказов ниже установленной цены, чтобы стимулировать добычу нефти в России. Без этого, как показывает модель Минфина США, цены не нефть вырастут до 140 долларов за баррель с нынешних 100 долларов.

На долю компаний ЕС, Британии и США приходится около 90% мирового страхования нефтяных перевозок, что затруднит для России поддержание поставок нефти, как только санкции вступят в силу в конце этого года.

Издание Politico считает, что поездка Байдена на Ближний Восток не поможет добиться снижения цен на бензин в США. Саудовская Аравия не обладает достаточными для этого объемами. Это способен сделать только консенсус среди членов ОПЕК+. Сам Байден подвергается в США резкой критике за высокие цены на бензин и инфляцию в целом. Это сулит демократам большие проблемы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.