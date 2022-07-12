Минфин США прогнозирует рост цен на нефть до 140 долларов, если с России не снимут санкции

12 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Мы всерьез пока ничего не начинали"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика За рубежом
нефтедобыча, юганскнефтегаз, нефтяная вышка (2021) | Фото: пресс-служба &quot;РН Юганскнефтегаз&quot;

Минфин США прогнозирует рост цен на нефть до 140 долларов, если с России не снимут санкции

Мировые цены на нефть могут вырасти на 40% - примерно до 140 долларов за баррель, если не будет принято ограничение цен на российскую нефть и снятие санкций, которые позволят осуществлять поставки ниже этой цены, заявил высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, пишет Reuters.
Читайте также:

Цель США в том, чтобы цена на нефть была достаточной, чтобы России было выгодно ее экспортировать, но не такой, чтобы Россия получала большие доходы. Для этого министр финансов США Джанет Йеллен совершает поездку в Индо-Тихоокеанский регион. Также президент Джо Байден совершит ближневосточное турне.

Страны G7 на саммите в июне договорились изучить возможность ввести ограничения, чтобы сократить доходы России и истощить ее военный бюджет. ЕС и Британия планируют ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть и запретить морское страхование для любого танкера, перевозящего российскую нефть. США же предлагают "ценовое исключение", которое отменит запрет на морское страхование для заказов ниже установленной цены, чтобы стимулировать добычу нефти в России. Без этого, как показывает модель Минфина США, цены не нефть вырастут до 140 долларов за баррель с нынешних 100 долларов.

На долю компаний ЕС, Британии и США приходится около 90% мирового страхования нефтяных перевозок, что затруднит для России поддержание поставок нефти, как только санкции вступят в силу в конце этого года.

Издание Politico считает, что поездка Байдена на Ближний Восток не поможет добиться снижения цен на бензин в США. Саудовская Аравия не обладает достаточными для этого объемами. Это способен сделать только консенсус среди членов ОПЕК+. Сам Байден подвергается в США резкой критике за высокие цены на бензин и инфляцию в целом. Это сулит демократам большие проблемы на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

Теги: нефть, цена, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Доставляем внешний жёсткий диск в интернет-магазине бытовой техники и электроники www.mvideo.ru