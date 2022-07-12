12 Июля 2022
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Общество В России
курение, сигареты (2019) | Фото:

В России курит каждый третий, снижение числа курильщиков остановилось

В России перестало снижаться число курильщиков, хотя процесс шел непрерывно с 213 года, когда на упаковках сигарет начали размещать предупреждающие и пугающие иллюстрации.

Сейчас курит каждый третий россиянин (33%), при этом каждый пятый ежедневно выкуривает пачку сигарет (20%). По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 62% курильщиков хотели бы избавиться от вредной привычки. Увы, это на 17% меньше, чем в 2017 году. При этом 22% сократили число выкуриваемых сигарет по сравнению с прошлым годом, передает РБК.

Доля бросивших курить все же растет, за девять лет она выросла в 1,7 раза и сейчас составляет 17%.

Социологи также составили портрет типичного российского курильщика: это мужчина в возрасте 35-44 лет, проживающий в селе и имеющий плохое материальное положение.

Теги: курение, курильщики, россияне, сигареты, опрос, вредная привычка



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