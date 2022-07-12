В России курит каждый третий, снижение числа курильщиков остановилось

В России перестало снижаться число курильщиков, хотя процесс шел непрерывно с 213 года, когда на упаковках сигарет начали размещать предупреждающие и пугающие иллюстрации.

Сейчас курит каждый третий россиянин (33%), при этом каждый пятый ежедневно выкуривает пачку сигарет (20%). По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 62% курильщиков хотели бы избавиться от вредной привычки. Увы, это на 17% меньше, чем в 2017 году. При этом 22% сократили число выкуриваемых сигарет по сравнению с прошлым годом, передает РБК.

Доля бросивших курить все же растет, за девять лет она выросла в 1,7 раза и сейчас составляет 17%.

Социологи также составили портрет типичного российского курильщика: это мужчина в возрасте 35-44 лет, проживающий в селе и имеющий плохое материальное положение.