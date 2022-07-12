Тюменскую певицу оскорбили за национальность во время поэтического вечера

В Тюмени певицу Сюзанну Иванову, известную как JUST SUZIE, оскорбили из-за национальности на поэтическом вечере. Об этом сама певица сообщила в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие состоялось в доме национальных культур "Строитель". Певица была знакома с поэтессой Светланой Игнатьевой и та сообщила, что мероприятие можно посещать с детьми.

"Для некоторой личности — мы стали помехой на ее "празднике жизни". Рядом с нами на первом ряду сидела дама и периодически что-то проговаривала, нервничала. Вечер подошел к концу, мы пообнимались со Светой Игнатьевой, вручили цветы и пошли на выход из "Строителя". По пути столкнулись с этой дамой с первого ряда, которая специально проходя мимо нас очень громко (чтобы, видимо, все слышали) сказала: "вечер прекрасный, не считая этой ***** [оскорбление по национальному признаку - примеч. ред.] с ****** [незаконнорожденный ребенок - примеч.]", - заявила она.

Сюзанну Иванову возмутило, что в России - многонациональной стране, до сих пор существует национальная нетерпимость и что женщина оскорбила ребенка. Позднее та извинилась за свои слова, но при этом пригрозила певице обращением в органы опеки и попечительства, а также в полицию из-за нахождения ребенка на мероприятии.

Отметим, что после того, как певица рассказала об этой истории соцсетях и отметила страничку своей обидчицы, она сменила имя, место работы и город. Ранее у женщины на странице было указано, что она работает в облдуме. Получить оперативный комментарий в региональном парламенте не удалось.